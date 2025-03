Fókusz: Orbán Viktor a Múzeumkertben március 15-én

Orbán Viktor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen a Múzeumkertben március 15-én. A miniszterelnök a hatalmas tömeg előtt mondott beszédében úgy fogalmazott: egy éve az volt a kérdés, akarunk-e meghalni Ukrajnáért, most pedig az a kérdés, akarunk-e belerokkanni Ukrajna csatlakozásába. „Irány a véleménynyilvánító szavazás!” – hangoztatta. A kormányfő arról is beszélt, hogy az ünnepi összesereglés után a „húsvéti nagytakarítás” jön. „Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget!” – jelentette ki. Nem sokkal az ünnepség előtt Orbán Viktor 12 pontos követelést fogalmazott meg Brüsszelnek, amelyben szó van arról, hogy tiltsák be gyerekeink természetellenes átnevelését, szerepel benne továbbá, hogy kívánjuk Európa keresztény örökségének védelmét, és követeljük az európai békét.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benkő Vivien Cher