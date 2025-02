„Az elmúlt napokban – hogy ezt a rettenetes sajtóközhelyet rángassam ide – páros lábbal szállt bele a nem kormányközeli sajtóba Magyar Péter. Részben a csütörtöki Partizán-interjút értékelő cikkek után, főként pedig azt követően, hogy – az Index cikke nyomán – körbement a sajtóban a hír: a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálatot indított annak kapcsán, hogy Magyar Péter valóban bennfentes kereskedést valósított-e meg azzal, hogy a Mészáros Lőrinc-féle Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottságának tagjaként – a feltételezés szerint belső információk ismeretében – az Opus Global Nyrt. papírjaival kereskedett. A tőzsdézés és a részvények kérdése már a Partizán-interjúban is felmerült, Magyar ott is ingerülten reagált az újságírói kérdésre.

Tegyük hozzá, nem ez volt az első alkalom. Sőt, nem is másodszor vagy harmadszor, hanem inkább sokadszor történt ilyen. Mindez úgy, hogy a nem kormányközeli sajtó (a független sajtó, az ellenzéki sajtó – a kívánt rész aláhúzandó) az elmúlt egy évben kifejezetten megértő, lojális, néhol kifejezetten támogató volt Magyarral.

Mire is hasonlít ez a működés? Mire emlékeztet ez a helyzet? Minek a mintázata ez? Az elmélkedésre is lehetőséget nyújtó reggeli zuhanyozás közben beugrik: hopp, ez pont egy bántalmazó kapcsolat dinamikája. Akárhányszor is pofoz meg, én visszamegyek. Megbocsájtok. Hisz létezik egy nagyobb jó. Tudom, hogy szeret. Nem is olyan rossz ember ő. És egyébként is egyben kell tartani a családot. (...)