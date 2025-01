„Kutyanehéz hónapok vannak mögöttünk. De mi egy pillanatra nem adtuk fel, amit mondunk, azt komolyan gondoljuk:

baloldalinak lenni nem divat, hanem hit és kötelezettség kérdése!

Ma az ország egyik legjobboldalibb választókerületében a DK-s jelölt, Takács László 11 százalékot, azaz nagyobb támogatást kapott, többet kapott, mint a közös lista ugyanitt, tavaly júniusban. Az a fajta hazafias, európai politika, amit képviselünk, az most, ebben a nagyon nehéz jobboldali körzetben is minden tizedik embernek volt fontos. Ez persze csak részsiker, akkor, amikor a kormánypárt 60% feletti eredményt ér el. Az mindenesetre világos, hogy baloldali, európai hangra még a legjobboldalibb választókerületekben is szükség van!

Nagyon büszkék vagyunk a jelöltünkre, Takács Lászlóra, aki bebizonyította, hogy nem szabad megfutamodni a Fidesz elől. Az indulásához sok erő és bátorság kellett, de mindannyian tudjuk, hogy a gyávák soha nem fognak nagy dolgokat véghez vinni. Takács László egy igazi DK-s, aki tudja, hogy mi tett minket ilyen erős politikai közösséggé. Mi bizony küzdeni fogunk, mi ott leszünk mind a 106 választókörzetben, és nem fogjuk feladni céljainkat, elveinket, és álmainkat egy szabad, igazságos, európai Magyarországról.

Minket nem a szél, és nem is egy algoritmus fújt össze: erős és szervezett politikai erő vagyunk, amelyre szükség van a kormányváltáshoz. Mára a DK maradt a baloldali szavazók egyetlen alternatívája. Ahogyan az is világos, hogy egy 10%-nál is erősebb demokratikus ellenzéki párt nélkül nem lehet az Orbán-rendszer leváltásáról beszélni! Értjük a felelősségünket. Tesszük a dolgunkat. Magyaroszágért. A Köztársaságért.”

Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala