„Amikor még a NER kenyerét ette” – keményen beleállt az MSZP-s Komjáthi Imre Magyar Péterbe

A szocialista politikus beszólt Magyar Péternek is. Azt mondta, a Tisza Párt elnöke elmegy Csenyétére és megállapítja, hogy ott milyen szegénység van.

„Amikor Magyar Péter még a NER kenyerét ette, az MSZP politikusai már akkor is ott voltak”

– közölte –, és felhívták a figyelmet a szegénységre, de azt is elmondták, milyen pénzből és hogyan lehetne ezen változtatni. S „másfél év múlva meg fogják érteni az emberek, hogy baloldal nélkül nincs kormányváltás, és a baloldal nélkül ne is legyen, mert akkor eltűnik a politika emberi hangja, ami most az MSZP” – fogalmazott.

Nyitóképünk: Képernyőfotó