1. Mindig újabb és nagyobb távlatok nyílnak meg Magyarország számára!

Az év elején még mindenki hazánk nemzetközi elszigetelődéséről beszélt. Az év végére kiderült, hogy az, amit év eleje óta mondunk, nem mese, hanem valóság: magyarbarát elnök a Fehér Házban, harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, stratégiai partnerség a világ valamennyi jelentős erőközpontjával, az ellenfeleink által is kénytelen-kelletlen elismert sikeres uniós elnökség. Költségvetés stabil, infláció megfékezve, béremelkedés garantálva, családtámogatások megemelve, nyugdíjak megvédve, munkahelyek biztosítva. Felkészül 2025: növekedés és további béremelés, lakástámogatás és a vállalkozásfejlesztés. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen!

2. Szárba szökkent a konnektivitás, egyre inkább kikristályosodik a magyar nagystratégia

A két éve megjósolt geopolitikai blokkosodás nem ámítás, hanem a mindennapok szomorú valósága. Ennek ellenszere pedig a konnektivitás, vagyis az a döntés, hogy Magyarország nem vesz részt a körülöttünk zajló gazdasági hidegháborúban, hanem ehelyett arra használjuk fel az erőforrásainkat, hogy a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatainkat bővítsük és mélyítsük valamennyi erőközponttal, ezáltal pedig Magyarország fejlődését dinamizáljuk. A magyar nagystratégia pillérei egyre láthatóbbak: a hagyományos társadalmi értékeink megőrzése, közben az ország modernizálása, mindenekfelett szuverenitásvédelem és ezzel párhuzamosan konnektivitásalapú külpolitika.

3. A huszárvágásszerű magyar ötleteket a világ egyre több pontján övezi elismerés

A Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája című könyv több ezer példányban kelt el idehaza, majd megjelent angolul és kínaiul is. Olyan neves kutatók, akadémiai emberek, újságírók, véleményvezérek és politikusok ajánlásával készültek el a könyv külföldi fordításai, akiktől a figyelmet évekkel ezelőtt hiába várhattuk volna. Most mind példaként hivatkoznak a különleges magyar megközelítésre, illetve a magyar huszárvágásokat másoknak is tanulmányozásra ajánlják. A napnál is világosabb, hogy az érdeklődés nem a könyvnek, hanem Magyarországnak szól, de annyit mint szerző én is érzek, hogy manapság igen nagy büszkeség a hazafias, nemzet érdek alapú, józan magyar politikát képviselni és bemutatni a világban. A liberálisoknak is ki kéne próbálniuk! Megéri.