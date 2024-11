Folytatódik a diplomáciai nagyüzem Budapesten: most akkor hogy áll az elszigetelődésünk?

Deák szerint az amerikai elnökválasztáson Donald Trump győzelme önmagában is nagyon sokat lendített Orbán Viktor külpolitikai mozgásterén, a most újraválasztott elnöknek Európában Orbán Viktor a legfontosabb partnere, szövetségese. Ezzel pedig tisztában vannak az európai vezetők is.

Korábban attól volt hangos a balliberális sajtó, hogy az európai vezetők majd bojkottálják a budapesti csúcstalálkozót, ehhez képest nem győztek mosolyogni az érkezéskor, még a legnagyobb ellenfelei, így Donald Tusk is barátságosan viszonyult a magyar miniszterelnökhöz – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.