Elemző: Jelentősen bővült Magyarország mozgástere (VIDEÓ)

Az elemző arról is beszélt, hogy miközben Amerikában Donald Trumpot megválasztották, Németországban felbomlott a balliberális kormánykoalíció miután Olaf Scholz német kancellár kirúgta a pénzügyminiszterét, mire válaszul a minisztert adó liberális párt összes minisztere lemondott, így hivatalosan is szétesett a német kormánykoalíció. Januárban bizalmi szavazás lesz a kancellárról, márciusban pedig várhatóan előrehozott választás – sorolta. Álláspontja szerint ez jó hír, nekünk, magyaroknak.

Olaf Scholz balliberális kormánya ugyanis rengeteget ártott Európának,

hiszen háborúpárti álláspontot képviselt, támogatta a bevándorlást, a fegyverszállítást Ukrajnába és a szankciók mellett is kiállt, amivel a német és egyben az európai gazdaságnak is sokat ártott. Ha ennek vége, azzal Magyarország is nyer, hiszen az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünkről van szó. Az előrejelzések egy új jobboldali kormányt várnak, ami pozitívabb jövőt és erősebb német-magyar kapcsolatokat vetítenek előre – mondta Deák Dániel.