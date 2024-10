„Magyar Péter még a gáton is Orbán Viktorral foglalkozott” – vitainterjú Deák Dániellel és Horn Gáborral!

Nyitókép: Földházi Árpád

Móna Márk és Szalai Laura interjúja a Mandiner-hetilapban

Deák Dániel

1992-ben született Budapesten. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte; 2013-ban politológia BA szakon szerzett diplomát, majd 2015-ben a politikatudomány MA szakot is elvégezte. Szakterülete a magyar belpolitika, médiapolitika és az európai belpolitika. 2011 és 2017 között a Nézőpont Intézet elemzője és projektigazgatója. 2018 februárja és 2019 márciusa között a Figyelő főmunkatársa, ahol a korábbi munkáihoz hasonlóan politikai elemzéssel foglalkozott az újságírás és az interjúkészítés mellett. 2019 áprilisától a XXI. Század Intézet vezető elemzőjeként dolgozik. Horn Gábor

1955-ben született Szombathelyen. Diplomáját 1980-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász–tanár szakon szerezte. Egyetemi éveiben a Rajk László Szakkollégium, majd a Társadalomelméleti Kollégium tagja volt. A rendszerváltás környékén a szakszervezeti mozgalom fontos szereplője. Öt éven keresztül vezette és koordinálta a Soros-alapítvány oktatási programját. A rendszerváltáskor lépett be az SZDSZ-be, amelynek 1994-től országgyűlési képviselője, 2002 és 2009 között kampányfőnöke volt. 2002-től 2008-ig koordinációs államtitkárként dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban. 2010-től a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az előző hetekben az árvízhelyzet tematizálta a belpolitikát, a közösségi médiában végigkövethettük, ahogy Orbán Viktor és Magyar Péter is részt vett a védekezésben. Indokolt volt a jelenlétük, vagy csupán politikai tőkét igyekeztek kovácsolni belőle?

Horn Gábor: Tény, hogy a mostani védekezésben nagy szerepe volt a politikának. Magyarországot kezelhető méretű árvíz sújtotta, sokkal kevésbé volt súlyos a helyzet, mint például Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban; akkor is levonult volna nálunk az árhullám, ha egyetlen politikus sem jelenik meg a gáton. Ezzel együtt tény: átéltem néhány budapesti árvizet, de ilyen erőteljes megmozdulásra korábban nem volt példa. Rengeteget dolgoztak a civilek, az önkormányzatok munkatársai, számos városvezető, köztük Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett a védekezésben. Gyurcsány Ferenc szintén megpróbált építkezni a helyzetből, ő is megjelent a gáton, és a Demokratikus Koalíció szimpatizánsai is kimentek miatta. Kétségtelen, a Tisza pártiak is lelkes „dunások” lettek, kint voltak, és tették, amit kell. Hogy erre mennyire volt szükség, azt nem tudom, nem értek hozzá, a magyar vízügyi szakemberek, mint mindig, most is színvonalas munkát végeztek.

Deák Dániel: A 2013-as árvíz idején ugyancsak rengeteg önkéntes volt, a XIII. kerületben akkor még nem volt mobil gát, egy földbucka volt ott, emlékszem, sokan pakoltuk éjszaka a homokzsákokat. A mostani árvíznél jómagam négy alkalommal segítettem a védekezést, és jó volt megtapasztalni, hogy pártpolitikai hovatartozástól függetlenül – a Tisza pártiaktól a momentumosokon át a Mi Hazánk szimpatizánsaiig mindenki ott volt – együtt tudtunk működni, nem volt konfliktus. Épp ezen a ponton hibázott Magyar Péter.