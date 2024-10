Karácsonynak a Szex és New York jutott eszébe a budapesti lakáshelyzetről

A főpolgármester erre közölte, a budapestiek 14 éve tudják, hogy lakhatási válság van Magyarországon, elsősorban Budapesten, és erről most már Orbán Viktor is értesült róla. Majd azzal folytatta, a Szex és New York, illetve a lakhatás és Budapest úgy függ össze, hogy a sorozatban Carrie Bradshow beszél arról, hogy



egy ideális városban hogyan viszonyul egymáshoz az átlagos albérletár és az átlagos jövedelem.



Az Economist számításai alapján Budapest Európa leghátrányosabb helyzetben lévő nagyvárosa, mert itt a legrosszabb az aránya a fizetéseknek és az albérletáraknak.