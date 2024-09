Migránsok buszoztatása: máshol ez teljesen bevett, mindennapos gyakorlat

Nyitókép: Rétvári Bence a migránsok szállítására szánt buszokkal. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Nem magyar találmány migránsok buszoztatása: évek óta utaztatnak bevándorlókat liberális városokba – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet a Migrációkutató Intézet elemzése alapján. A lap emlékeztet: az Európai Bíróság szerint Magyarország uniós jogot sértett azzal, hogy korlátozásokat vezetett be az illegális migránsok kezelése kapcsán, hazánkra pedig kétszázmillió eurós bírságot szabott ki, amely naponta újabb egymillió euróval növekszik, ha a jogsértés továbbra is fennáll. A kormány erre válaszul jelentette be, hogy buszokkal fogják az illegális bevándorlókat Brüsszelbe szállítani.