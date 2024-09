Erős vélemények – így kérik számon Magyar Péteren a lopást és a mentelmi jog mögé bújást

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke:

„Úgy kell Önt elképzelni, hogy mindenkiről összehord mindenféle disznóságot, ha éppen ehhez van kedve, vagy amikor úgy érzi, hogy az az érdeke? Mondja, amikor hazug módon mocskolódik, akkor egyébként tetszik önmagának? Az jár a fejében, hogy ’hű, de jól megmondtam annak a rohadéknak, és még milyen szellemes is voltam, most biztos jókat röhögnek a fiúk a Tiszában, hogy de jól odavágtam annak a büdös komcsinak?’. A fiatalos imázs mögött valójában bunkóság lappang? Nem az a baj, hogy nem értünk egyet egy csomó dologban. Ez még jó is lehet. Az a baj Péter, hogy ha ez Ön szerint rendben van, akkor Ön pocsék ember. Ilyen egyszerűen: pocsék.”

Szarvas Szilveszter, Megafon:

„Magyar Péter az a fajta vendég volt a közmédiában, akit meghívsz a házadba, sáros cipővel végigcaplat a szőnyegen, felteszi a lábát az asztalra, rágyújt a gyerekszobában, böfög a vacsoránál, nem húzza le a vécét, és nem mos kezet. A stílus maga az ember!”