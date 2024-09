A kétéltű járművek és a helikopterek is készen állnak a bevetésre – itt vannak a legfrissebb árvízinfók

Nyitókép: Magyarország Kormánya Facebook-oldala

Kedden délelőtt Magyarország Kormánya Facebook-oldalán friss információk jelentek meg az árvízhelyzettel kapcsolatban. Ebből kiderült, hogy a katonák mellett tartalékosok is segítik majd a védekezési munkákat a gátakon szerdától.

A tájékoztatás szerint a kétéltű járművek és a helikopterek is készen állnak a bevetésre.

Ismertették továbbá, hogy a Dunán és a Lajtán is a legmagasabb, harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. Valmint, hogy a Szigetközbe is megérkezik lassan az árvíz. A védelmi munkát az elmúlt években megvalósult fejlesztések is segítik. Hozzátették, hogy megépültek a mobilgátak Nagymarosnál, Szentendrénél és Csepelnél.