„Ukrajna ugyanis az elmúlt egy hétben betört Oroszország területére és a kurszki régióban több tíz kilométert előre haladva úgy tűnik, hogy meg is vetette a lábát orosz földön. Közben folyamatosak a határmenti orosz települések elleni dróntámadások, emiatt pedig egyre nagyobb területen kell rendkívüli állapotot hirdetnie Moszkvának. Az ukrán célok egyelőre még mindig nem teljesen világosak. Hivatalos kijevi közlések szerint azt szeretnék, hogy Oroszország a saját bőrén, a saját földjén is érezze a háborút, a megszerzett területekre pedig nem tartanak hosszú távon igényt. Hogy ezen felül mit akarnak még az ukránok elérni, az egyelőre nem világos.

A jelenleg az ukránok kezén lévő területen található az az állomás, ahol az orosz gáz átlépi a határt és elindul Európa felé.

Egyes szakértők szerint ezzel Kijev újra előhúzhatja az energetikai kártyát azokkal az uniós tagállamokkal szemben – mint amilyen Magyarország is –, amelyek vonakodnak a jelenleginél is nagyobb mértékben támogatni a háborút. Ezt a lehetőséget erősíti, hogy a harcok hírére a gáz ára meredeken emelkedett a holland tőzsdén, ugyanakkor a szállítások továbbra is rendben zajlanak, sem az orosz, sem az ukrán fél nem számolt be semmilyen fennakadásról.”