Nyitókép: Youtube

„Nem tudom, hogy mi áll a háttérben az ATV Öt c. műsorának törlése miatt, de nagyon-nagyon rossz üzenete van, es hadd legyen szabad külön gratulálnom az e feletti örvendezéshez azoknak az állítólag »demokrata« és »szabadságpárti« ellenzéki szimpatizánsoknak, akik pl. rühellték Hont András véleményeit.

Mondom ezt úgy, hogy az állandó szereplők közül talán csak Schiffer András az egyetlen, akivel valamiért (még) nem küldtük el egymást a francba valamilyen formában, Ceglédinél konkrétan évek óta le vagyok tiltva, és jól is van ez így. De ez a történet nem is erről, hanem arról, hogy hova silányulhat még a magyarországi helyzet. Hogy ekkora a rettegés az esetleges ellenvéleménytől. Bármiért is dönt valahogyan az atv.hu, azt annak függvényében értékeli a néző (aki amúgy bármikor elkapcsolhat a fenébe,ha akar), hogy az ottani vélemények tetszenek-e neki vagy nem. Végtelenül sekélyes. De valahol jellemzi az egész társadalmat, lássuk be”.