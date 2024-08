„Nem hagyhatjuk megosztani társadalmunkat ezekben a nehéz időkben, össze kell fognunk, nem hagyhatjuk, hogy gyűlöletet szítsanak egyesek.”

Ezt bírta mondani a német belügyminiszter, Nancy Faeser, a szociáldemokrata, idióta gazember.

Mert tényleg, ez most a legfontosabb.

Amikor ezredszer is megtörténik ugyanaz, amikor a mindenféle ellenőrzés és többnyire papírok nélkül érkező, senki nem tudja, kiket beeresztenek ezek a bűnözők, aztán újra és újra elkövetnek valami rettenetet ezek a gyilkosok, akkor jönnek ezek, ezek a nem is tudom micsodák, és elmondják a már ezerszer megrohadt liberális mantrájukat arról, hogy jaj, csak gyűlölet ne legyen, jaj, ne osszuk meg a társadalmat, jaj, szeressük ezeket még sokkal jobban, mert szegények azért ilyenek, mert ki vannak rekesztve.

Ez az önfeladás társadalma. A teljes pusztulás.

Akik ezt tették Európával, akik összenyitották a világot, akik tönkretettek itt mindent, akik kimondták, hogy «willkommenskultur» és az összes többi szemétséget, azokat kivétel nélkül bíróság elé kellene állítani és életfogytiglani börtönre ítélni. Majd rögtön ezután kitoloncolni mindenkit, aki papír nélkül érkezett, aki a legcsekélyebb bűncselekményt vagy kihágást elkövette, mióta itt van, beleértve a kiflilopást is, aki egyetlen egyszer is jelét adta annak, hogy nem érdekli a befogadó társadalom értékrendje és kultúrája, aki nem hajlandó a gyerekeit világi német iskolába járatni, aki egyetlen egyszer is szélsőséges iszlamista imámot hallgatott a mecsetben, értelemszerűen az összes szélsőséges imámot, korlátozni kellene a mecsetek számát, és hogy el ne felejtsük: azonnali hatállyal haza kellene takarítani az összes afgánt, aki egyetlen egyszer is visszament Afganisztánba. Vagy bárhova máshová, ahonnét «elmenekült».