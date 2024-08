Nyitókép: Képernyőfotó

„A Tranziton ücsörgő pártkáderek ülepeikkel talán még nem érzik a szeizmikus rezgéseket, azonban alattuk már mozog a föld. A Fidesz jelenleg domináns kormány- és állampárt, ám az utóbbi egy év már egyértelműen a rendszer leépüléséről szólt. A gazdasági növekedés beragadt, az orbáni hepciáskodás nyomán mára az uniós források jelentős részét blokkolja Brüsszel. A fideszes nagyvállalkozások is likviditáshiánytól szenvednek és vélhetőleg egyre gyakrabban jut eszükbe, hogy megér-e nekik sok ezermilliárdot, hogy a NER vezére elsüthessen pár szlogent valamiféle szuverenitás megvédéséről. A sorozatos választási költségvetések miatt irgalmatlanul elszállt az infláció, az emberek szenvednek a drágaságtól.

A fideszes elit 14 év alatt irtózatos mennyiségű EU-s pénzt dorbézolt el, gyakorlatilag felélte az ország növekedésének a lehetőségeit, közben hagyta lerothadni a nagy ellátórendszereket, oktatást, egészségügyet, tömegközlekedést, amelyek most sorra, egyszerre omlanak össze, amit súlyosbít, hogy ugyan a kormánynak lett volna rá egy évtizede, hogy felkészüljön a felmelegedésre, azonban a fideszesek inkább afféle balos propagandának állították be azt. Most viszont itt van, teljes fizikai valóságában a hőség, az egyre brutálisabb hőhullámok kibírhatatlanná füllesztenek kórházakat, az évtizedekkel ezelőtti, hűvösebb éghajlatra tervezett MÁV-hálózaton pattannak szét a sínek.

A »nemzeti erőcentrum« politikája is felborult, a 2024-es választáson a jónép lényegében elkergette a NER-nek kényelmesen kezelhető, démonizált „balos” hagyományos ellenzéket, a Fideszből érkezett Magyar Péter pártja pedig a fideszes álszakértők minden sugallata ellenére óriási választói tömegeket csábít el a kormánypárttól. 2024-ben ugyan így is nyert a Fidesz, ám már 800 ezer szavazattal kevesebbet kapott, ráadásul éppen vidéki megyeszékhelyeken volt a legnagyobb leépülés, de egész vidéki régiók „fidesztelenedtek” már el. Ráadásul úgy fest, hogy ez a folyamat azóta is folytatódott, a Fidesz támogatottsága folyamatosan csökken.