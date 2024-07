Nyitókép: Photo by Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images

„Békemisszó. Így címkézi, magasztalja a magyar kormányzati kommunikácó azt a nehezen meghatározható diplomáciai ámokfutást, amit Orbán az elmúlt napokban bemutatott. A háború kitörése előtti hetekben is ezzel a jelszóval járt Moszkvában, az eredményt ismerjük. Miért is lett volna más? Miért is lenne más?

Kicsoda Orbán Viktor? Motivációját érteni vélem, világpolitikai tényező akar lenni, ha már normális közszolgáltatásokat nem tud, vagy nem akar teremteni Magyarországon.

Pechére egy kicsi, egyre szerényebb gazdasági teljesítményű, nem túl népes ország miniszterelnöke, akinek az ad némi mozgásteret a világban, hogy két fontos szervezet tagjai vagyunk: Európai Unió, NATO. Ha nem lennénk ezekben klubokban, akkor nemhogy Moszkvában és Pekingben, de még az ex-szovjet közép-ázsiai diktátorok vörös kánságaiban sem állnának vele szóba. Minek tennék.

Egyelőre egy kézzelfogható eredménye van a repkedésnek, Putyin somolyogva demonstrálhatja, hogy a szabad világ nem áll ki egységesen birodalmi terjeszkedése, agressziója, ellen. Orbán összehozta neki az EP-frakciót is, most már nem egy magányos KGBéla küzd Moszkváért, hanem egy egész csapat, köztük nyilvánosan karlendítős féleszű nácik. Szép munka volt, lesz mit mesélni az unokáknak.”

***