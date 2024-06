Milyen hatással volt a Békemenet a Fidesz mozgósítási kampányára? Válaszol az elemző!

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a Békemenet hatalmas tömege több szempontból is megerősítést adott a jobboldalnak. Az elemző úgy látja, „a Békemenet megmutatta,

a magyar emberek békevágyát nem csak a közvélemény-kutatások igazolják, hanem a hétköznapi valóság is”

– fogalmazott Kiszelly Zoltán, majd hozzátette: a felmérések szerint Magyarországon az emberek 91 százaléka utasítja el, hogy a NATO katonákat küldjön Ukrajnába, az európai mérések szerint pedig az emberek immár 67 százaléka látja úgy, hogy a NATO ne avatkozzon be az ukrán–orosz háborúba katonák által.

Az elemző szerint „a Békemenet azt is markánsan megmutatta, hogy a Fidesz továbbra is erős és vezet a baloldali pártok előtt, és a Békemenet nem utolsó sorban azt is megerősítette, hogy az utca nem a baloldalé és Magyar Péteré!” – fogalmazott az elemző.