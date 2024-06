Fotó: Búza Virág

„A döntés okai nem a gyávaságban vagy a megfutamodásban keresendők: sokkal inkább jelez végtelen elhivatottságot, és a budapestiek érdekeinket mindenek felett álló legelső helyét a prioritási listán. Merthogy mindenki számára világos:

Karácsony Gergely nem jó a fővárosnak. Az ő listájának első helyén a hatalom megtartása és a források feletti diszponálás joga áll, miközben Budapest, Magyarország szíve koszban fürdik, kiaknázható lehetőségei parlagon hevernek, a gazdátlanság miatt pedig lassan élhetetlenné is válik.

És valahol ezt Karácsony Gergely is érzi: az ígéreteinek egy évtized múlva jósolt eredményt, addig igazából csak virágmagokat szór szét és osztogat, kutyákat simogat, szanaszét zilálja a budapesti autósforgalmat, kitiltja a Dunáról a hajókat, nem fejleszt, nem tart rendet, nincs se koncepciója, se stratégiája, sem elvei, sem tartása: elfújja őt az első kósza szellő. Nekünk, Budapestnek, nem ilyen emberre van szüksége. Merthogy vihar közeleg, a szomszédunkban háború dúl, a puskaropogás zaja pedig már itt is hallatszik. Fegyverszállításról, kötelező sorkatonaságról, a NATO egyre harcosabb megnyilvánulásairól lehet hallani – mi, itt Magyarországon és Európában viszont mind békét akarunk. Éppen elég háborút vívtunk már meg.

Aki ma az urnák elé járul, azt hiszem, így mérlegel. És ezek mentén hozta meg a döntését Szentkirályi Alexandra is, akinek emberi nagysága messze-messze fölé emelkedett akármelyik ellenzéki szereplőnek, aki most a sarat dobálja. Még ha egymás vállára állnak, akkor sem kerekednének fölé jellemben.

Mert, hogy a Fidesz–KDNP női főpolgármester-jelöltje akkora férfi volt, hogy elengedte személyes ambícióit a Budapesten élők érdekében, egy keményen végigküzdött kampány után. Tisztelet érte! Mi pedig, akik rá szavaztunk volna, már csak nyerhetünk!”