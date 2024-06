Ó, nem állítunk mi semmit, dehogy is állítunk, hogy is merészelnénk bármit is állítani, mindössze felsoroltunk néhány tényt, aztán mindenki gondoljon, amit akar.

Én például azt gondolom, hogy Sorosék elérkezettnek látják az időt, hogy egész egyszerűen eltüntessék mindenhonnan a magyar miniszterelnököt.

Kitöröljék a közösségi médiából. Például. S ehhez megvannak idehaza (is) a megfelelő beszélő szerszámjaik. Jaj, el ne felejtsük! A belga külügyminiszter, bizonyos Hadja Lahbib – van-e, ki e nevet nem ismeri? – éppen most tartotta szükségesnek bejelenteni, miszerint ideje végre végigvinni Magyarországgal szemben a hetes cikkely szerinti eljárást, amelynek végén meg kell fosztani országunkat szavazati és vétójogától.

Jaj, még valami! A Süddeutsche Zeitung kolumnistája, bizonyos Josef Kelnberger – van-e, ki e nevet nem ismeri? – szükségesnek látta megírni, miszerint – figyelj! –

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a brüsszeli buborék (!) legádázabb ellenfele, s az Európai Uniónak meg kell változnia ahhoz, hogy hosszú távon legyőzze a jobboldali hullámot.«

Ehhez a remek ötlethez pedig egy ötpontos cselekvési tervet is mellékelt. A negyedik pont címe így szól: »Orbán megfosztása hatalmától.« Ó, hát hogyne! Mi sem természetesebb ennél! Majd az EU meg egy idióta, becstelen firkász fogja megfosztani hatalmától a magyar miniszterelnököt.