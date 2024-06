Dömötör Csaba: Lassan már magunkra is tetoválhatnánk, hogy mit szeretnénk

Terjedelmes interjút adott a Magyar Nemzetnek a közelgő EP- és önkormányzati választásokról és egyéb aktuális kérdésekről Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese.

A kormánypárti politikus szerint intenzív kampány folyik, a közélet pedig felfokozott, ami azért van, mert jóval nagyobb a tét annál, hogy kik képviseljenek minket az önkormányzatokban vagy az Európai Parlamentben. Mint fogalmazott, most dől el, hogy Európa milyen utat választ magának a következő évtizedekben.

Lassan már magunkra is tetoválhatnák, hogy mit szeretnénk: békét

– mondta Dömötör a kormánypártok kampányának legfontosabb üzenete kapcsán. Úgy látja, „a szemünk előtt kapcsolják magasabb fokozatba a háborús készülődést. Körvonalazódik egy NATO-misszió és egyre több országban kerül napirendre az, hogy miként lehet visszaállítani vagy bővíteni a sorkötelezettséget, akár a nők bevonásával.”

Ezekből egyértelmű, hogy a kiterjedtebb háborúhoz kerültünk közelebb, nem pedig a békekötéshez. „Hónapokig a háborús kórus hangjait hallottuk minden hullámhosszon, de június 9-én mi jövünk” – szögezte le.

A miniszterhelyettes szerint régebben voltak nagyformátumú európai vezetők, akik átélték a világháborúk poklát, de ma csak kisszerű és nagy étvágyú brüsszeli vezetőket látunk, akiknek fontosabb a külső lobbinak való megfelelés, mint a kontinens békéje.

Dömötör úgy látja,

a háború kérdésében a hazai baloldalnak sem a választók véleménye az irányadó, hanem sokkal inkább a kenyéradó gazdáik további támogatása.

Lobbistaként járnak el, nem pedig képviselőként. Ahogy fogalmazott, június 9-én ennek az országellenes politikának is piros lapot mutathatunk.

A politikus szerint, ha a választókon múlik, akkor többségbe kerülhetnek az Európai Parlamentben a békepárti erők, „de azt érdemes látni, hogy óriási erők mozdulnak meg annak érdekében, hogy a békét képviselők hangját lejjebb csavarják.”

A háború kérdése mellett az államtitkár egyéb témákat is említett, amelyek a kampány részei és érintik a szuverenitásunkat, így a nemrég elfogadott migrációs paktum vagy az agrárpolitika, amely azért fontos, mert az EU úgy nyitotta meg az európai piacot az ukrán gabona előtt, hogy erről nem kérték ki a leginkább érintett gazdák véleményét.

Magyar Péter megjelenése kapcsán elmondta: mindkét szemöldökét felhúzta, amikor Magyar arról beszélt, hogy a Momentum bűnben fogant a NOlimpia mozgalommal.

Akkor mit gondoljunk egy olyan emberről, aki úgy kezdte a politikai pályafutását, hogy lehallgatta a saját feleségét?

– tette fel a kérdést. „Azon tűnődik az ember, hogy vajon hány napot töltött ezzel és hány órányi családi beszélgetést vett fel ahhoz, hogy pár mondatot nyilvánosságra hozhasson? ”– fogalmazott az államtitkár, aki szerit aki a legszorosabb családi köteléket nyers politikai haszonszerzésből felrúgja, az bármire képes és mindenkit elárulhat. Azokat is, akik most valamiféle reményt látnak benne.

A politikus kitért arra is, hogy nem érte őket nagy meglepetésekén, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése szerint már Karácsony Gergely 2019-es főpolgármesteri kampányát is külföldről finanszírozták. Szerinte Budapest többet érdemel annál, mint amit Karácsony tett az elmúlt öt évben, és nagy esélyünk van most arra, hogy június 9. után többet is kapjon.