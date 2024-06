Demeter Szilárd: 5+1 pontban a választásokról

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Kezdjük a tényekkel.

1. A Fidesz megnyerte a választásokat. A számadatokat mindenki ismeri. Nézőpont kérdése, hogy ki mekkorának látja vagy láttatja a győzelmet, de maga a győzelem letagadhatatlan.

2. Magyar Péter tönkreverte Gyurcsány Ferencet. Pár hónappal ezelőtt úgy fogalmaztam, hogy MP most teszi tönkre GYF tizennégy évnyi munkáját és ezt jó látni. Tényleg jó volt látni. Viszont Gyurcsány jött már vissza mínusz ezerről, szóval lehet ez csak az első forduló, de ez már az ő bajuk. A nem létező pártok (a Momentumtól a Jobbikig) eddig sem léteztek igazából, eltűnő közösségi médiás posztként vétették olykor észre magukat, szóval a hiányuk fel sem fog tűnni.

3. Magyar Péter továbbra is saját hübriszének a foglya, ezt mutatja most az ATV elleni hadjárata is.

Önnön szobra ájult imádatának szükségszerű következményeként meg fogja buktatni saját magát.

Ilyen ez az influenszer-szakma, a követői ejteni fogják. Annyiban azért több a potyondiedináknál, hogy politikai tehetséggel rendelkezik, mint ahogyan a világtörténelem legnagyobb gazembereinek is volt politikai tehetsége, éppen ezért válhattak a világtörténelem legnagyobb gazembereivé. Ekkora potenciált nem látok ugyan benne, de ilyen kisebb, magyar narancs-formátumú gonoszként okozhat még károkat.

4. Karácsony Gergely olyannyira nem bízik a saját győzelmében, hogy nem meri követelni az újraszámolást. Márpedig egy igazi demokrata ezt tenné, hogy a következő öt évben még a gyanú árnyéka se tapadjon a legitimációjához.

5. Főpróbának is elment ez a választás,

megmutatta, hogy most már nem elég a szájkaraté, mindannyiunknak keményen kell dolgozni azért, hogy 2026 is meglegyen. Remélem, ezt megértették azok a konjunktúralovagok is, akik eddig a »fogjuk meg és vigyétek«-gyakorlata mentén nézték, amint a Miniszterelnök úr kampányban felszántja oda-vissza az országot.

+ 1. Egy szokásos vádpontot nem láttam az elmúlt napokban sem a nemzetközi, sem a honi ellenzéki médiában visszaköszönni, miszerint Magyarországon akkora diktatúra lenne, hogy itt választásokon nem lehet nyerni. Szóval rögzítsük az utókor kedvéért, hogy hazánkban vasárnap este óta már a haladárok szerint is demokráciában élünk.

***