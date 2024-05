Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

„E téren sincs új a nap alatt, hiszen a legújabb messiás, Magyar Péter is ebből a merítésből kapott szárnysegédeket: EP-listájának második helyére a szuverenista-patrióta politika egyik legfőbb globalista elnyomója, a Facebook-Meta ültethette be a londoni jogtanácsosát, de még két másik, egyértelműen a Soros-hálózathoz köthető név, Weisz Viktor és Bujdosó Anna is felkerült a jelöltek sorába. Magyar csapatát erősíti az ügynökmúlttal vádolt Deák Boldizsár kétes hírű üzletember is, s a sor hosszan folytatható.

Az egész baloldali piramis tetején pedig továbbra is a Gyurcsány család áll, s az a Dobrev vádolja rikácsolva a kormányt azzal, hogy kirángatná Magyarországot az Európai Unió­ból, akinek regnálása alatt nem néhány külügyes levélbe kukkantottak bele az oroszok, hanem a 2006 utáni, számukra is nehéz idők alatt egyenesen ők helyettesítették a magyar nemzetbiztonsági szolgálatot. Ne feledjük el, hogy a Gyurcsány család legközelebbi barátja, a régi harcostárs Szilvásy György felügyelte akkoriban a titkosszolgálatokat, s a vezető posztokon is KGB-s időkben kiképzett régi motorosok ültek.

Habár az emlékezetes kémperbotrányos bírósági eljárásában másodfokon felmentették az első fokon még börtönre ítélt Szilvásyékat, az azóta a titkosítás alól feloldott kormányzati és ügyészségi dokumentumokból feketén-fehéren kiderült, hogy valóban kiszolgáltatták a nemzeti érdekeket Putyin köreinek. Mint emlékezetes, Gyurcsány emberei attól tartva, hogy a jobboldal felé szivárogtatnak a Nemzetbiztonsági Hivatal emberei, elfogadták az orosz titkosszolgálat (FSZB) helyettes vezetőjének felajánlását, hogy azok saját ügynökökkel átvilágítják és megbízhatósági szempontból megvizsgálják a Nemzetbiztonsági Hivatal 16 vezető munkatársát, többek között poligráfos eljárást is végezve rajtuk.

Na ezek beszélnek most az unió útján gyakorolt nemzeti szuverenitásvédelemről, s ezek próbálják a magyar érdekek elárulásával hírbe hozni a kormányzatot!”

