Tordai Bence nagyot ment: Robert Fico saját felelősségére utalgatott a merénylet kapcsán az ATV-ben (VIDEÓ)

Szakonyi Péter, Tordai Bence és Závecz Tibor voltak az ATV Aktuál című műsorának vendégei, ahol szóba került a Robert Fico elleni merénylet is. Ennek kapcsán a Párbeszéd parlamenti frakcióvezetője utalás szintjén felvetette a szlovák miniszterelnök saját felelősségét is az ellene elkövetett – majdnem halálos végkimenetelű – támadásban. Tordai a műsorban úgy fogalmazott: „Igazából csak annyi, hogy ezek a szerencsétlen, független sajtótermékek csak azt csinálják, hogy leírják a valóságot és az emberek tényleg felhúzzák magukat, de hogy akkor lehet, nem a tükröt kell okolni, hanem azt, aki belenéz. És egy kicsit ez volt a helyzet Szlovákiában is, tehát lehet a sajtót meg a kommentelőket okolni, de hát

ha valaki egy nagyon destruktív, nagyon konfrontatív politikát vitt, az pontosan Fico volt, Magyarországon meg Orbán és az összes kiszolgálója,

beleértve Kocsis Mátét is. Szóval amikor itt moralizálnak, hogy jaj, szörnyű ez a hangnem az ellenzéki, meg független sajtóorgánumok felületein, és akkor rábízzák a Békemenet szervezését Bayer Zsoltra, aki az egyszemélyes gyűlölködő, vért okádó, fröcsögő kommentszekció, szóval, hogy ez tényleg nevetséges, és magukat hiteltelenítik ebben az ügyben is” – fogalmazta meg véleményét Tordai Bence.

A fent idézett mondatokat alább hallgathatják meg: