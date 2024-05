Szentkirályi Alexandra: Fejlődő pályára kell állítani a várost

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

„Itt az ideje, hogy a fővárosi közélet végre a budapestiekről szóljon, nem pedig arról, hogy a főpolgármester folyamatosan Gyurcsány Ferenc kéréseit szolgálja ki, miközben nem képviseli a fővárosiak érdekeit” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A politikus szerint jelenleg a Városháza a politikai harcokra fókuszál a köztisztasági, a közlekedési és a hajléktalanproblémák megoldása helyett, a fővárosban élők az elmúlt négy és fél évben ennek isszák a levét.

Ezért június 9-én olyan embernek kell vezető pozícióba kerülni, aki képes együttműködni a kormánnyal a budapestiek érdekében.

Szentkirályi Alexandra szerint Budapesten a közlekedésben kialakult állapotok senkinek sem kedveznek. „Karácsony Gergelyék teljesen átgondolatlan intézkedéseket vezettek be, most pedig már nem mernek kihátrálni ezekből, nem merik beismerni, hogy hibáztak” – tette hozzá, majd úgy folytatta, ennek következményeként problémát problémára halmoznak, az egyik hibás döntést egy másik hibás döntéssel próbálják orvosolni, ami még nagyobb káoszhoz vezet.

Azt is elmondta, hogy

csak akkor lehet a forgalomcsökkentés irányába elmozdulni, hogyha megteremtjük a megfelelő feltételeket ehhez,

például az ingyenes, őrzött P+R parkolók építésével és a közösségi közlekedés hálózatának bővítésével”. Mindezekre Karácsony Gergely 2019-ben ígéretet tett, a tervei azonban oly sok más ígéretéhez hason­lóan az asztalfiókban maradtak – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

A főpolgármester-jelölt arról is beszélt, hogy milyen konkrét közlekedésfejlesztéseket szeretne megvalósítani. Szerinte el kellene kezdeni a metróvonalak meghosszabbítását, valamint a villamoshálózat bővítésére is szükség van.

Kiemelten fontos a kötöttpályás közlekedés fejlesztése, ez jelent ugyanis valós alternatívát az autózással szemben.

Emlékeztetett, hogy a Karácsonyt megelőző városvezetés többek között meghosszabbította az 1-es villamost, megvalósította a budai fonódó villamost. „Ehhez képest a jelenlegi főpolgármester a pesti fonódó villamos esetében egy néhány méter hosszúságú kanyarral büszkélkedik” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Azt is hozzátette, hogy az elmúlt években karácsonyék által lehívott járművek, amelyek az elmúlt években érkeztek, még a Tarlós István nevével fémjelzett városvezetés szerződéseiből származnak. „A következő városvezetésnek szisztematikusan át kell néznie az elmúlt öt évben végrehajtott közlekedésfejlesztéseket, és fel kell számolnia a Karácsony Gergelyék látszatintézkedéseinek következményeként kialakult káoszt” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra. A főpolgármester-jelölt arról is beszélt, hogy a környezet- és klímavédelem területén nem szélsőséges megoldásokra és semmitmondó intézkedésekre van szükség, hanem olyan intézkedésekre, amelyek figyelembe veszik a fővárosban élő emberke mindennapi igényeit is. Szentkirályi Alexandra szerint az, amit most Karácsony Gergely és Ámon Ada művel a budapesti klímaügynökséggel egyszerű látszatintézkedés, amely csak arra jó hogy még inkább egymás ellen fordítsa az embereket és tovább növelje a káoszt a fővárosban.

A teljes interjút ITT olvashatja.