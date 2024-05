Nyitókép: Mérő Vera Facebook-oldala

„Kedves Árpád!

Van úgy, hogy valakit nem kedvelünk, olyan is előfordul, hogy rühelljük, mint a sz@rt, netán a lehető legmélyebben megvetjük. Ezen érzelmeknek hangot lehet adni. Azonban milyen szép is volna, ha ezt sikerülne az olyan, lábszagú, nőgyűlölő toposzok nélkül megtennünk, mint amilyen az például, hogy a magasra jutott – esetünkben magasról bukott – nők csakis sz0pással juthattak oda, ahova jutottak. Árpád. Amikor egy nő emberi méltóságát megsérted, minden nőét megsérted, amint minden férfiét is, köztük a sajátoddal. Nota bene, b@zdmeg.

Üdv,

mv”

***