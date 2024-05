Időjárás: mutatjuk, milyen idő lesz a hosszú hétvégén!

Nyitókép: Képernyőkép/Köpönyeg

Szerdán záporok és zivatarok tarkították a napot, melyek jelentősebb mennyiségű csapadékot is hoztak, de csak lokálisan. Az országos esőzésekre azonban nem kell sokat várni, mert csütörtökön, de leginkább holnap, azaz pénteken már országszerte megjelennek a záporok és zivatarok, ráadásul nem elhanyagolható mennyiségű csapadékkal – olvasható a köpönyeg.hu-n.

A csapadék szempontjából ambivalensen állunk, mivel sok területen nagyon kevés eső esett. A mostani kilátások szerint azonban a helyzet javulni fog. Az utóbbi napok és hetek már hoztak esőt, így az ország egy részén már a talaj nedvességtartalma is bíztató, de sajnos nem mindenhol.

Hazánk nagyjából fele továbbra is aszályos terület, de most ez változhat.

Helyenként akár 40 mm körüli csapadékmennyiség is várható, ráadásul a hosszú hétvégén is elkísér minket az eső, igaz, valamivel kisebb intenzitásban. Cserébe rossz idő nem lesz, mert amikor kisüt a nap, akkor 28°C körüli maximumokkal is lehet majd számolni.