Hiába segíthettek ügyvédek is a külföldi kampányfinanszírozásban, a kamara nem óhajt együttműködni a Szuverenitásvédelmi Hivatallal

Íme a Szuverenitásvédelmi Hivatal válasza változtatás nélkül

Válasz a Magyar Ügyvédi Kamarának

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közvetlenül működésének megkezdése után számos állami intézménnyel és köztestülettel vette fel a kapcsolatot azzal a céllal, hogy együttműködést kezdeményezzen a magyar szuverenitás védelme érdekében. A megkeresett szervezetektől egytől egyig pozitív választ kaptunk, és az együttműködést ezen szereplőkkel megkezdtük. Kizárólag a Magyar Ügyvédi Kamara utasította vissza megkeresésünket. Válaszukban az Európai Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásra hivatkozva az egyeztetéstől is elzárkóztak. Az együttműködési szándék mellett levelünkben javasoltuk, hogy a Kamara működjön közre egy protokoll kialakításában a magyar nemzeti szuverenitást sértő tevékenységek vonatkozásában. Ilyen gyakorlat már most is létezik: a pénzmosás és a terrorizmus esetében jelenleg is bejelentési kötelezettségük van az ügyvédeknek. A Kamara annak ellenére zárkózott el megkeresésünktől, hogy az elmúlt években ügyvédek is segédkezhettek tiltott külföldi kampányfinanszírozás lebonyolításában.

A Kamara válaszlevele nem tért ki arra, hogyan kívánják biztosítani, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő, sem arra, hogyan kívánják elősegíteni a magyar szuverenitás védelmét, amely alkotmányos és erkölcsi kötelességük.

A tisztánlátás érdekében nyilvánosságra hozzuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a Magyar Ügyvédi Kamara közötti levelezést.