Bajnai Gordonnak egyetlen porcikája sem kívánja, hogy részt vállaljon a magyar közélet irányításában

Nyitókép: Bajnai még egy 2014-es választási fórumon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Bajnai Gordon londoni karrierjéről írt cikket a Forbes magazin, amelyet a Blikk szemlézett. A lap a volt baloldali miniszterelnökről azt írja, hogy egy 12 billió dolláros piac meghatározó arca, de ezt itthon szinte senki se tudja róla.

A cikkből kiderül, hogy bajnai a Campbell Lutyens nevű vállalat résztulajdonos vezetője. A cég a tőkepiacok egyik jól körbehatárolt területén aktív igazán, és ott a világ egyik legnagyobb független tanácsadó cégének is számít. Tevékenységük olyan területet fednek le, ahol

nyugdíjalapok, biztosítók, családi alapítványok keresik a tőke helyét, durván 12 billió dollár (4,4 trillió forint) értékben.

Központjuk Maiyfairben van, London legpatinásabb negyedében, most költöznek át egy nagyobb irodaházba, mert kinőtték a jelenlegit. Bajnai a Forbesnak elárulta, hogy indulásuk óta eddig legalább 250 milliárd dollár tőkét közvetítettek zárt körben.

A volt miniszterelnök a cikkben beszélt politikai kérdésekről is. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy

egyetlen porcikája sem kívánja, hogy részt vállaljon a magyar közélet irányításában, holott a világon sok fórumon kikérik a véleményét szakértelme miatt.

„Felnőtt ember tudja, hogy tetteinek, döntéseinek következményei vannak, én is tisztában voltam vele, hogy mi lesz annak a trade offja, hogy elvállalom a miniszterelnökséget (…) Na jó, mindent azért nem láttam, de nem voltak jó érzéseim” – mondta 2009–2010-es miniszterelnökségéről. Hozzátette azért, hogy szívesen gondol vissza erre az időszakra, amikor egy csődközeli helyzetből hozták ki Magyarországot és azóta is megőrizte a függetlenségét – még akkor is, ha ennek az ára az volt, hogy

az elmúlt tizenöt évben már csak külföldön érvényesülhet, és ha azt szeretné, hogy gyerekei Magyarországon járjanak iskolába, akkor ingáznia kell.

Ugyanakkor, ha vezetőt nem is, de háttérszerepet azért a jelek szerint mégis betöltene a volt miniszterelnök. Legutóbb Magyar Péter mellett tűnt fel, ahogy Mandiner elsőként megírta, a Bajnai alapította 20K22 több mint tízezer aktivistáját foghatják be a baloldal új messiásának kampányába.

De az is kiderült, hogy a Magyarék által létrehozott talpramagyarok.hu weboldal adatkezelési tájékoztatójában is rögtön felbukkant a Bajnaiék féle Datadat-kör. Magyar azóta sem árulta el, honnan származik a talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatója.

Ismert, a Datadat az ellenzék 2022-es külföldi kampánytámogatásairól szóló titkosszolgálati jelentésben tűnt fel, A DatAdat Professional Kft. számlaforgalmi adatainak vizsgálata alapján ugyanis kiderült, hogy

Karácsony egyesülete összesen több mint 616,5 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást a cégtől.

Az már korábban kiderült, hogy Márki-Zay Péter mozgalma 1,85 milliárd forintnyi támogatást kapott külföldről az Action for Democracy (AD) nevű szervezeten keresztül, amelyet Korányi Dávid, Karácsony Gergely és Bajnai Gordon korábbi tanácsadója vezet.

A titkosszolgálati jelentés szerint a külföldi kampánytámogatásokat elosztó DatAdat GmbH osztrák céget még 2020-ban alapították – feltehetően már a 2022-es választásra. A külföldi kampányfinanszírozás kapcsán költségvetési csalás gyanújával indult nyomozás során

a Nemzeti Adó ás Vámhivatal többször is házkutatást tartott a DatAdat Professional Kft.-nél,

amelynek könyvelését egy borsodi kisfaluban találták meg.