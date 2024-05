Az Autóklub kiakadt, amiért Karácsonyék 10-ből 6 autót kitiltanának a fővárosból

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

A Magyar Autóklub (MAK) mély megdöbbenéssel értesült Ámon Ada, Budapest Főváros Önkormányzata Klíma és Környezeti Főosztálya vezetőjének tervéről, amelyet egy podcast műsorban mondott el, hogy minden 10 évnél idősebb autót ki kell tiltani a fővárosból – olvasható a szervezet honlapján. A portálon azt írják: a MAK – mint Magyarország legnagyobb és legrégebbi autós civilszervezete – országos autós érdekvédelmi egyesület álláspontja, hogy ez nem csupán autós, hanem széles körű társadalmi érdekekkel is ellentétes. Jelenleg, több mint 438.000 10 évnél idősebb, forgalomban lévő személygépkocsi üzemel Budapesten,

ami a teljes fővárosi személygépkocsiállomány több, mint 60%-a.

Ennek tulajdonosait és üzemeltetőit súlyosan diszkriminálná, ellehetetlenítené munkájuk, szolgáltatásaik ellátásában, családjaik ügyeinek intézésében, gyermekeik iskolába járásában stb. Fenti intézkedés ugyancsak korlátozná az agglomerációból Budapestre munkába járók tömegeit. Előbbiekre tekintettel nyomatékosan kérjük a döntéshozókat, hogy készüljenek hatásvizsgálatok, a döntéseket előzze meg valódi elemzés és szakmai, társadalmi vita, amelybe vonják be a MAK-ot is! Adjanak érdemi választ szakmai javaslatainkra, és a közlekedésszervezési kérdésekben ne az ötletelés, hanem a szakmai szempontok vezéreljék a döntéshozatalt. Vegyék figyelembe az autósok érdekeit is! – írták a közleményben.