Váratlan fordulat: egykori DK-s vezetővel találkozott Magyar Péter Baján

Magyar Péter azzal a László Károllyal állt össze Baján, aki korábban Gyurcsány Ferenc pártjának helyi vezetője, illetve a város alpolgármestere volt a baloldali összeborulás elején – szúrta ki a Magyar Jelen.

A lap információi szerint László Károly hatalmi harcok miatt került távolabb a „húsosfazéktól”.

Kilépését idén februárban jelentette be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, döntését „nehéz szívvel, ám alapos gondolkodás és megfontolás után hozta meg”. Ezért most egy civilszervezet, a március elején alapított Bácskaiak a városért Egyesület színeiben indulnak a választáson. A szervezetben a lap szerint sok korábbi DK-tag is jelen van.

