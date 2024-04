Tarlós: Fontolgatom, hogy beperlem Vitézy Dávidot (VIDEÓ)

Nyitókép: Földi Imre / MTI

Tarlós István volt az ATV Egyenes beszéd vendége, ahol elhangzott, hogy a volt főpolgármester beperelné Vitézy Dávidot, amiért az LMP főpolgármester-jelöltje azt nyilatkozta, hogy Tarlós külső nyomásra rúgta őt ki.

„Ez egy magánjellegű dolog, nem tudom, hogyan szivárgott ki. Valóban fontolgatom. Vitézy Dávid pedig várjon a sorára, majd eldöntöm, mikor kerül erre sor.

Addig is sétálgasson éjszaka az erdőben és fütyörésszen”

– mondta Tarlós, majd Rónai kérdésére, hogy az miért volna jó, azt felelte: bátorságfejlesztő gyakorlat.

Tarlós kifejtette: amikor hallotta, hogy Vitézy miket mond, akkor arra gondolt, „hogy akinek ilyen fiatalon ilyen emlékezetkiesése van, annak törődni kellene magával”.

Hármas metró

„Nem akarom lerombolni Dávid illúzióit, de szeretném kicsit felfrissíteni az emlékezetét, ugyanis ő azt állítja, hogy az oroszokkal való felújítási szerződést ellenző magatartása miatt, külső nyomásra rúgtam őt ki a BKK-tól. Erre az állításra semmilyen bizonyíték nincs, és azért nincs, mert ez nem így történt. Valóban kaptam ilyen javaslatot, hogy Dávidnak nem biztos, hogy abban a székben kellene ülnie (...)

De az igazság az, hogy feszültségek voltak Dávid körül”

– fogalmazott Tarlós, aki szerint Vitézy nagyon rosszul emlékszik a hármas metró körüli huza-vonára, ezeket pedig dokumentumokkal is alátámasztotta Rónai Egon műsorvezetőnek, amelyeket sorra be is mutatott.

Vitézy azzal is megvádolta Tarlóst, hogy nem állt ki az új metrószerelvények mellett a felújított kocsik ötletével szemben, ám a volt főpolgármester ezt is megcáfolta egy 2014-ben mindkettőjük által aláírt dokumentummal, amelyben Tarlós az új szerelvények mellett kardoskodott.

Elektronikus jegyrendszer

„Én megértem, hogy ő kampányol. Nem haragszom. Na, de miért nem beszél például az elektronikus jegyrendszerről?” – tette fel a kérdést az ex-főpolgármester. Vitézy ugyanis azt állította korábban, hogy ha maradt volna a BKK élén, akkor már régen kész lenne. Tarlóst, mint mondta, meglepte ez, hiszen a nemzetközi választott bíróság éppen azt a szerződést és a BKK-t kifogásolta, amelyik a kiviteli szerződést kötötte.

Azt Dávid kötötte és írta alá. És még csak azt sem mondhatja, hogy Karácsonynak vagy nekem bemutatta volna”

– szögezte le.

Hozzátette: ezt szintén tudja bizonyítani, hiszen – mint fogalmazott – „Karácsonyt és engem is agyon maceráltak, hogy nem beszélünk angolul. A BKK dolgozói által készített kimutatásban konkrétan szerepel, hogy ezt a kivitelezési szerződést angol nyelven kötötte meg, fordítás nélkül. Úgyhogy ha Karácsonyt vagy engem beküldtek volna ezzel a szerződéssel egy szobába, és ránk zárták volna az ajtót,

akkor órákig néztük volna egymást, mint két Trappista-szerzetes, mert egy árva kukkot nem értettünk volna az egészből”

– húzta alá.