Szomorú évforduló

Május 19-én lesz a holokauszt nyolcvanadik évfordulója alkalmából született, Kövek című táncdráma bemutatója a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Az előadást Egerházi Attila koreográfus rendezte, a zenét Födő Sándor szerezte, magam is izgatottan várom a premiert, hiszen egy kicsit én is hozzájárultam a darab megszületéséhez. A Székesfehérvári Balett Színház készülő előadása az emlékezés fontosságára is figyelmeztet, arra, hogy ha nem vagyunk tisztában mindazzal, ami történt, akkor a szörnyűségek, a bűnök megismétlődhetnek. Korántsem egyértelmű, hogy az emberiség tanult a hibáiból, a történelmi tragédiákból: a tudatlanság, a műveletlenség, az érzelmi sivárság, a gátlástalan hatalomvágy, az előítéletesség mindig magában hordozza annak a veszélyét, hogy újabb diktátorok jussanak vezető szerephez, és a nekik behódoló tömegekkel a hátuk mögött rémségeket kövessenek el. S hogy mennyire így van, egészen döbbenetes megtapasztalni az Európa- és Amerika-szerte erősödő antiszemita hangokat és demonstrációkat, különösen a holokauszt nyolc­vanadik évfordulójával egy időben.