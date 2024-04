Puzsér: Az, hogy valakihez hozzávágják a nadrágot, és az öv megüti a hátát, nem családon belüli bántalmazás

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Puzsér Róbert a minap Varga Ádámnak nyilatkozott Varga Judit és Magyar Péter ügyével kapcsolatban.

Puzsér elmondta:

ő elhiszi Varga Juditnak, hogy Magyar Péter hozzávágta nadrágját, és azt is, hogy az öv megütötte a hátát.

Továbbá azt is elhiszi neki, hogy Magyar Péter könyveket sodort le a polcról, miként azt is, hogy Varga Judit megpofozta Magyart. Puzsér közölte azt is, hogy elhiszi Varga Juditnak, amit Rogán Antallal kapcsolatban mondott.

Miután a kérdező szóba hozta, hogy Puzsér az egyik nyilatkozatában mintha relativizálta volna a kapcsolati bántalmazást, a publicista felháborodva elmondta, hogy erről nincs szó. Ezt követően leszögezte, hogy a nadrág (és benne az öv és övcsat) másikhoz való hozzávágása, illetve az, hogy valaki könyveket sodor le az ágytámláról,

nem a családon belüli erőszak egyik neme.

Egyértelművé tette, hogy szerinte a Varga Judit által Magyar Péterrel kapcsolatban elmondottak nem tartoznak a bántalmazás kategóriájába, és megerősítette, hogy szerinte ez továbbra sem relativizálás.

Puzsér Róbert arra sajnos nem tért ki, hogy az állapotos Varga Judit meglökése véleménye szerint úgyszintén kívül esik-e a bántalmazás általa elképzelt (ám Magyar Péter számára rendkívül kedvező méretű és formájú, geometriailag talán idős krumpliként meghatározható) körén.

Ahogyan arról sem mondott semmit, hogy vajon a komoly fenyegetésen (ne adj' isten az egresszió egészen szélsőséges formájának finom, de a helyszínen nagyon is érzékelhető belengetésén) túlmenően

miként értelmezhető az, hogy valaki hosszú perceken át, a kenyértől és a Milli vajkrémtől messze távol, feltűnően idegesen járkál fel-alá egy konyhakéssel a kezében.

***