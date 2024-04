Nem mindennapi ajándékot kapott Szijjártó Péter (VIDEÓ)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Ahogy arról a Mandineren beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter több kínai cég vezetőjével is egyeztetett Pekingben, majd örömmel számolt be róla, hogy az infokommunikáció területén a világpiac vezetői közé tartozó Fiberhome úgy határozott, hogy Magyarországon hozza létre legnagyobb európai bázisát. Szijjártó emelett egy újabb, Budapestről Kínába tartó közvetlen légijáratot is bejelentett.

A pekingi látogatása alatt a külügyminiszter nem mindennapi ajándékot kapott kínai kollégájától: egy apró részletekig kidolgozott miniatűr Szijjártó-szobrot, ami futballszerelésben éppen egy labdát passzol – írja az Index. Az ajándéktól Szijjártó láthatólag meglepődött, mivel eleinte szóhoz sem jutott.

„Hát, ez nagyon fog tetszeni otthon a gyerekeknek” – mondta, majd viccesen hozzátette, ma már lehet, hogy egy ilyen rúgástól összeesne.