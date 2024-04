Nagy Ervin Magyar Péterről: Én erről álmodok tíz éve, úgyhogy toljuk

Nyitókép: MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE

Nagy Ervin március 15-én, majd április 6-án is felszólalt Magyar Péter kormányellenes tüntetésén. A színésszel a szombati megmozdulás előtt készített interjút Moskovics Judit, amelyből eddig csak részleteket láthattak a Házon kívül riportjában. Az rtl.hu-n most egy hosszabb verziót mutattak be.

A beszélgetésben egyebek közt szó esik arról, hogy a színész mit lát Magyar Péterben, amiért kiállt mellette.

„Valaki úgy beszél, mint én otthon, ahogy főzöm a levest, és puffogok magamban, mérgelődök, hogy én mit mondanék most már az embereknek, hogy elég volt, és mire lenne szükség.

Utána visszahallom ugyanezt a tévéből egy mértéktartó, önmaga hatása alá nem kerülő, egyáltalán nem a babérokra törő karaktertől, és akkor hirtelen azt éreztem, hogy meg vagyunk ülve, kezit csókolom”

– fogalmazott.

Kitért arra is, hogy szerinte Magyar Pétert „elevenen nyúzzák”, és egy napig sem akarná senki azt, amin Varga Judit volt férje keresztülmegy. Rögtön igent mondott a politikus megkeresésére, szerinte most káros a hezitáció.

„Mondom, egy életem, egy halálom. Ha te így csinálod, ha te ez vagy, ha te így beszélsz mindig, ha itt nem az van, hogy más lapok fel fognak később kerülni – egyébként kerültek föl más lapok, csak nem valódi, hanem cinkelt lapok –,

szóval hogyha te ez vagy csávó, akkor én erről álmodok tíz éve, úgyhogy toljuk”

– árulta el a színész.

