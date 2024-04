Csak úgy hemzsegtek a balos politikusok és celebek Magyar Péter tüntetésén

Nyitókép: Juhász Péter Facebook-oldala

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tüntetést szervezett szombat délután Budapest belvárosába Magyar Péter. Mint ismert, a rendezvényt mintegy két hete hirdették meg, 13:30-kor kezdték a gyülekezőt a Városháza tér – Deák Ferenc tér – Károly körút háromszögben. Innen indultak tovább 14 órakor a Bajcsy-Zsilinszky út és az Alkotmány utca érintésével a Kossuth tér felé, ahová valamivel 15 óra után érkeztek meg.

Ahogy arra számítani lehetett, a tömegben több ismert, baloldali szereplő is feltűnt. Molnár Áron noÁr már csütörtökön a TikTok-oldalán beszámolt arról, hogy részt fog venni Magyar Péter szombati tüntetésén.

Azt látom és érzem, hogy ez az egyetlen esélyünk, hogy leváltsuk a Fidesz rendszerét”

– mondta Molnár Áron.

Továbbra is teljes mellszélességgel áll ki Magyar mellett Nagy Ervin

De természetesen jelen volt Nagy Ervin színművész is, aki Magyar Péter színre lépése óta minden megmozduláson aktívan kivette a részét. A március 15-i zászlóbontáson is a színpadra lépett, majd a március 26-i demonstráción is jelen volt.

A szombati tüntetésen is többször a színpadra lépett, többek között elénekelt egy Presser-szerzeményt, a rendezvény végén pedig beleordította a mikrofonba, hogy kipukkadt a lufi, majd rázendített a Kossuth-nótára.

Az RTL-en is rendszeresen szereplő művész korábban leszögezte: „en mindig fel fogok tűnni. Magyar Péter mellé álltam. Én azért vagyok itt, mert én egyetértek azokkal, a dolgokkal amiket ő gondol”.

Sőt, egyenesen úgy fogalmazott:

Én bízok benne maximálisan és a legnagyobb ígéretének tartom a magyar demokráciának”

A Telex szúrta ki, hogy a kormánykritikus megnyilvánulásairól ismert Bródy János is kilátogatott az eseményre. A Kossuth- és Liszt-díjas előadó legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a születésnapja alkalmából egy propagandadallal örvendeztette meg rajongóit.