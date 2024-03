Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

„- Jól fizet Tóni?

- Hogy tessék?

- Ön kétségbe meri vonni, hogy a színrelépésem az egyetlen lehetőség a NER megdöntésére, és mindenféle múltbéli üggyel hozakodik elő? Akkor önt csakis a Tóni fizetheti.

- Már elnézést, de még egyetlen kérdést sem tettem föl, másfelöl meg – ha megbocsát – ön a Tóni.

- Ez most mellékes. A lényeg az, hogy

nem tűrhetjük tovább, hogy a méltóságos urak a mi pénzünkön helikopterezzenek,

azt higgyék, hogy – mind a szó szoros, mind átvitt értelmében – az ország fölé emelkedhetnek. Beszéljünk akár az ötödik kerületi ingatlanpanamáról, akár az állami gyűlöletpropagandáról, amit személyesen a propagandaminiszter szomszédja végez. Rabok legyünk vagy szabadok!

- Ezt nagyon szépen mondta, teljesen meghatódtam, de mégis milyen konkrét lépéseket tervez?

- Rengeteg eredeti ötletem van, ami eddig másnak nem jutott eszébe. Csatlakozhatnánk például az Európai Ügyészséghez…

- Nagyon jó elképzelés, de – nem akarom megbántani – mintha más is említette volna már…

- Nem elég erőteljesen. Lakossági tájékoztatókampányt kell indítani. A szomszédom épp ráér. Talpra magyar!

- Hát, plakátozni valóban nem lehet fekve. Ezek szerint saját politikai szervezet létrehozását fontolgatja?

- Nem az a kérdés, hogy én mit fontolgatok, hanem hogy a történelem – ami az élet tanítómestere – mint fontolgat általam. Ugyanis

történelmi szükségszerűség, hogy létrejöjjön egy olyan őszinte politika erő, amelyik kőkemény nemzeti minimum mentén közös építkezésre hívja az embereket.

Mert a víz szalad, a kő marad, a kő marad, azért a víz az úr, viszont ej, mi a kő! tyúkanyó.

- Ez még mindig túl általánosan hangzik.

- A konkrétum a kishitűek lélekerősítője. Nekem nagyratörőbb céljaim vannak, és csak együtt sikerülhet. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez…

-Tudom, mert romlásnak indult hajdan erős magyar.

- Mi? Ez nincs a versben.

- Nem, ez Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című költeményéből való.

- Odáig még nem jutottam a gyerek olvasókönyvében.

- Akkor próbálom máshogy kérdezni. Kikkel szemben szervezi ezt az őszinte politikai erőt?

- Az a célom, hogy a karmelita urai végre reszketni méltóztassanak,

és a hatalomgyár helyett az emberek bevonásával vitassuk meg az igazi nemzeti sorskérdéseket.

- Nem olyan régen még ön is a karmelita ura volt, mi akadályozta, hogy az igazi nemzeti sorskérdéseket vitassa meg az emberek bevonásával?

- Jól fizet a Tóni?

- Nem szóltam. Ezek szerint ez a program.

- Ez. Dékás indulat + közhelyszótár + kondibérlet = ellenzéki népszerűség.

Régóta tudom, hogy így van ez, a karmelitában is alkalmaztuk, ha éppen a mesterséges megosztottságot kellett növelni,

de most az a feladat, hogy véget vessünk a mesterséges megosztottságnak, mert aki másnak vermet ás, azt árokba temetjük.

- Ha már említi az régi időket (tegnapelőtt), nem fél attól, hogy egykori fegyvertársai ön ellen fordulnak?

- Engem nem lehet megfélemlíteni! Amióta az eszemet tudom (tegnap), azóta kiállok a magam igazáért, az elnyomottak, a megszomorítottak érdekében a hatalom dicsőséges nagyuraival szemben. Nem lehet eltántorítani, demokrata az, aki nem félárú jegyet vásárol, mert telik neki egészre.

- Érte önt már bármiféle hátrány?

- Ne is mondja! Egyszer az inas három óra helyett csak egy órás dekantálást követően szervírozta a syrah-t.

- Szörnyű lehetett…

- Az volt. Szörnyek járnak közöttünk. Illetve jártak, mert azóta nem tud lábra állni, ebből is látszik, hogy rettenetes állapotban van a magyar egészségügy.

- Aha, ezek szerint az egészségügy rendbetételét ígéri. És másoknak ígér még valami kézzelfoghatót?

- Ne azt kérdezd, hogy a hazád mit tehet érted, hanem hogy te mit tehetsz a hazádért!

- Mintha már ezt is hallottam volna…

- Túl sokat hallgatózik. Viszont most mennem kell, sajnos nem érek rá tovább, még délután adok három interjút, részt veszek egy betelefonálós műsorban, majd előadást tartok a Korszakváltók klubjában, ahol dedikálom az általam (titkár) összegyűjtött Márai-idézeteket, este pedig fogadást adnak a tiszteletemre a CEU-ban. Volt két kávé, azt ugye állja?

- Persze, viszlát, ennyit arról, hogy jól fizet a Tóni.”