„Különleges együttműködést jelentett be hétfőn a parlament előtt Orbán Viktor miniszterelnök. Közel két év várakozás után végül arra kérte a parlament összeülő tavaszi ülésszakát, támogassa Svédország NATO-tagságát. Tőle régebben nem látott szavakkal ugyanakkor a NATO-t is méltatta, azt »védelmi szövetségnek« nevezte, és kijelentette, a Svédország által biztosított négy új Gripennel a magyarok »külföldi NATO-missziókban is részt tudnak venni.« Hozzátette, meghosszabbították a svédekkel a kiképzési együttműködést is, valamint »új kutatási-fejlesztési megállapodást« is kötöttek.

Az a hír már pénteken bejárta a magyar sajtót, hogy hosszú huzavona után végül elvi megállapodást kötött a szorosabb együttműködésről Orbán Viktorral Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. A pillanat nem egyszerűen érkezett el. Ismert, a kormány már szinte mindent felhozott a svédek ellen: kifogásoltak közmédián bemutatott, magyar politikai helyzetet elemző dokumentumfilmet, tiszteletlenséget, »LMBTQ-migránspropagandát«, sőt Kövér László egy ízben tavaly egyenesen odáig ment, nem biztos benne, hogy a svédek és a magyarok megférnek egyetlen katonai szövetségben, tehát nem biztos, hogy egyáltalán meg kell szavazni ezt a parlamentnek.

Ehhez képest most Kristersson miniszterelnök és Orbán Viktor példás, baráti hangnemben egyeztek meg abban, újabb négy Saab által gyártott Gripennel erősítik meg a magyar légierőt a közeli jövőben.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán