Könyörtelen akció: így fogták el hazánk legkeresettebb bűnözőjét (VIDEÓ)

Igen lényeges régiónknak az orosz–ukrán gáztranzitvita kimenetele

Úgy tűnik, Ukrajna a Gazprommal kötött szerződés nélkül is kénytelen lesz fenntartani az orosz gáz tranzitját. Szlovákia ugyanis tárgyalásokat kezdett északkeleti szomszédunkkal arról, hogy a Gazprommal kötött tranzitmegállapodás idei lejárta után továbbra is kaphasson orosz gázt. Robert Fico szlovák kormányfő meglepő kijelentése szerint megállapodott Denis Smigal ukrán miniszterelnökkel, hogy országa 2024 után is engedi az orosz gáz tranzitját a területén. Mindez különösen fontos akkor, amikor Biden elnök felülvizsgálná az LNG-exportot.