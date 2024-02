„Novák Katalin lemondott, Varga Judit visszavonul a közélettől, és ez eddig rendben is van, ez a minimum. De mindennek, ami a döntéshozatali szinten az országban történik, egyetlen abszolút felelőse van, hiszen minden kézivezérelt, és az a kéz az övé. Orbán Viktor a felelős, az ő áldása nélkül ugyanis semmi nem történik, ezt magától Varga Judittól tudom. Nem, nincs semmi »ha ezt Kádár/Sztálin tudná, biztosan nem hagyná!« Nincs, ahogy soha nem is volt ilyen ott, ahol mindenről egyvalaki dönt. (Meg még legfeljebb az, aki ezt a valakit is fogja.) De mondat vége, pont. A felelős Orbán Viktor. Jó reggelt kívánok!”