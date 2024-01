„Nem áll jól Karácsony Gergelynek az elgyurcsányosodás. Amióta megfogadta az őt dróton rángató politikai tartótisztjének tanácsát, vagy inkább parancsát, és a főváros irányítása helyett a kormány elleni ádáz harc tölti ki mindennapjait, sorozatban sérti meg választói, a budapesti polgárok érdekeit. Ráadásul eltanulta a ripacs bábművész legutálatosabb tulajdonságát, és gátlástalanul hazudik az arcunkba, legyen szó bármiről.

Valójában mi sem értjük, hogy mi történik. Van egy működő rendszer, ami mindenkinek jó, azonban Lázár Jánosnak lehet, hogy nem. A pénzügyi vitáknak, amik felmerülnek, semmi közük a Budapest-bérlethez – állította a minap, miután megpróbálta az egész botrányt rátolni a kormányra. Így kell ostobaságból és kicsinyességből kiszúrni sok százezer budapesti és környékbeli emberrel. Maradt még néhány nap, hogy a kormány elfelejtse ezt a badarságot, és visszatérjünk a megállapodáshoz, hőbörgött a felelősséget még soha semmiért nem vállaló szelfikirály, de piszok gyorsan lebukott.

Ahogyan az lenni szokott, kiszivárgott egy levelezés, amelyből különösebb konspirációs képesség nélkül kiolvasható, hogy Karácsonyék tudatosan döntöttek a megállapodás helyett az együttműködés felszámolása mellett, feltehetően azért, hogy a közelgő önkormányzati választás kampányában emiatt is a kormányt, Orbánt és Lázárt lehessen szidni. Holott a megoldás pofonegyszerű lett volna. Kifizetik az elmaradt hozzájárulást az eddigi költségekhez, és az általuk oly sokszor lejárató szándékkal hangoztatott világbajnok inflációt és magas energiaárakat figyelembevéve aláírják a Lázár János miniszter által adott végső ajánlatot az új egyezségre. Ez mindössze szerény tizenhat százalékos emelést tartalmazott a három éve érvényben lévő összeghez képest. Hogy még érthetőbb legyen mindenkinek: a budapesti közösségi közlekedés éves költségvetésének egy százalékát sem jelentő egymilliárd kétszázmilliós emelésről volt szó, ami már nem fért bele a tízmil­liós jutalmakat osztogató, tanácsadók garmadáját jól tartó, közben kétmilliárdos tartozást felhalmozó Karácsonyéknak.

Ebből kiindulva bárki eldöntheti, ki akart itt kicseszni bárkivel, kinek állt érdekében a botrány, és kinek nem állt érdekében a megegyezés. Hogy szép kerek legyen a történet, az ügyet a teljes igazgatóságnak kiküldött levelében leíró Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója elmondja, végig szorosan egyeztettek Tiborral, aki nem más, mint Draskovics Tibor, Gyurcsány Ferenc volt pénzügyminisztere, jelenleg a BKK igazgatósági elnöke. Ne legyen kétségünk, Tibor is mindenről tájékoztatta Ferit, aki így minden nehézség nélkül utasíthatta Gerit. Homokszem csak ott csúszott a gépezetbe, hogy a Budapest-bérletek ügye sokkal fontosabb annál, hogy az Orbán-fóbiások találnak-e kezelhetetlen gyűlöletükhöz újabb muníciót vagy sem. Ebben a kérdésben meg lehet és meg is kellett volna egyezni. Aki nem fizet, annál előbb-utóbb kikapcsolják a szolgáltatást, legyen az gáz-, villany- vagy internetszámla. Ez így működik a világon mindenhol! – írta a fővárosi Fidesz közleményé­ben, és ezzel nehéz vitatkozni még olyanoknak is, akik egész Budapestet csődbe vitték a hozzá nem értés és a tolvajtempó sajátos kevercsének előadásával városvezetés címén.

Miközben tehát Karácsony nagyon is jól tudja, de azt hazudja, nem érti, mi történik itt, addig több százezer embernek most valóban el kell gondolkodnia arról, mi történik majd akkor, ha Gyurcsányt és bandáját nem zavarjuk el végleg a nemzet fővárosának éléről az önkormányzati választásokon. Maradt még néhány hónap arra, hogy a budapes­tiek mindezt jól megfontolják.”

