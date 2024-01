„Az Európai Uniónak 27 tagállama van és ezek közül az országok közül Magyarország azok közé tartozik, aki alig fizet be valamit a közösbe, mert nagyon kicsi ország, viszont rengeteg uniós támogatást kapott az elmúlt évtizedekben. Egészen addig, amíg Magyarország nem lépett egy olyan útra, ami nem egyeztethető össze az európai demokratikus szellemiséggel. És a pénzcsapokat most mégis újra megnyitották. Szóval, ha Ukrajna bármilyen anyagi támogatást is kap az EU-tól, az nem a magyarok pénze! Az az európai emberek pénze, de például legfőképpen a németek és franciák pénze, mert ők a legjelentősebb befizetők.

Szóval milyen pénzekről beszél Orbán Viktor?”

