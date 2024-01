„Hetek óta számos dolog alakul úgy, hogy ez akár ésszerű is lenne, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Én akár támogatni is tudnám.

Ha VD valóban hivatalosan is az LMP által felkért jelölt lesz, és a Fidesz akár csak hallgatólagosan is támogatja majd őt, akkor azzal nagyon sokak dilemmája oldódna meg. Az ellenzéki pártoké pedig megsokszorozódna.

Mindenesetre én ezt most kimondottan életképesnek tartom,

és ha fogadni kellene rá, hogy mi történik majd, akkor én erre a forgatókönyvre tenném fel KG minden olyan forintját, amit idén biciGlisávra akart elkölteni.

(Ha pedig össze is jön, akkor nagyon sokan lennénk, akik segítenénk valóban rendbe rakni ezt a várost. Bérlakásokkal, főváros-rendészettel, drog- és garázdaság kiszorítással, fiatal felnőtteket segítő apartman-kollégiumokkal, a gettósodás megállításával és rengeteg közösségi- és tömegsport kezdeményezéssel)”

Fotó: Földházi Árpád