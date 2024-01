„Isten látja lelkemet, nagyon szerettem volna arról írni, hogy a baloldali, magát hamisan függetlenként aposztrofáló média korrekt, előremutató és építő jellegű írással jelentkezett az új esztendőben. De sajnos nem tudok ilyen cikket írni. Mégpedig azért nem, mert egész egyszerűen nincs ilyen. Sőt miután elolvastam a 444.hu viccesnek gondolt cikkecskéjét arról, hogy milyen szuper és nagyszerű a belvíz, mert azon nagyon jól lehet korizni és hülyéskedni, nagyon felháborodtam.

Az írásból két dolog azonnal szembeötlő: a cinizmus és a vidéki emberek mélységes lenézése. Íme néhány mondat a cikkből:

»(...) A mindig is sátántangós hangulatú, nyomasztó jelenségként számontartott belvíz egyik pillanatról a másikra dzsentrifikálódott, sőt egyenesen menő jelenséggé vált. (...) De ennek 2024-re lett egy egyáltalán nem mellékes következménye is: mivel annyi talajvíz van mindenfelé, a lakosság nem mezőgazdaságból élő 90 százaléka is felfedezte, hogy a belvíz milyen szórakoztató. (...) Most viszont egyszerre óriási területeket fedett be a hómentes jég, ahol nemcsak ingyen, de ráadásul remek környezetben és veszélytelenül lehet jégen hülyéskedni.(...)«

Tehát a 444.hu szerint az, ami megkeseríti a magyar gazdák életét és beláthatatlan károkat okozhat a magyar mezőgazdaságnak, az egyszerűen menő. Így a lakosság nem mezőgazdaságból élő 90 százaléka jót hülyéskedhet a befagyott belvízen korcsolyázva. A 10 százalék meg azt csinál, amit akar, hiszen úgy is felvilágosulatlan bunkó és nem mellékesen Orbán-szavazó.

Ez a kis cikk mindent elmond a destruktív, bomlasztó 444-ről és természetesen a magyar baloldali (független) sajtóról. Benne van minden, a vidéki, gazdálkodó, földből élő emberek megvetésétől a cinikus, nagyképű, eltartott kisujjal szójalattét szürcsölgető, magát alternatívnak és haladó gondolkodásúnak gondoló liberális budapesti értelmiségiek arroganciájáig.

Na fiúk, ezért fogtok most is veszíteni, mert ezt így nem lehet. Ebből van elegük az embereknek. További jó hülyéskedést!”