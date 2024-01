A Kutyapárt azt állítja, elég jól néz ki az EP-választási listájuk

Azt, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) az elmúlt egy-két évben tényező lett a hazai belpolitikában, nem csupán a közvélemény-kutatási adatok támasztják alá – a felmérést készítő intézetek szinte egyöntetűen azt állítják, az ellenzéki térfélen a DK-n, Mi Hazánkon és a Momentumon kívül Kovács Gergőéknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy az európai parlamenti választáson elérjék az ötszázalékos küszöböt –, hanem számtalan egyéb jele is van.

Többek között az, hogy rájöttek arra, Brüsszelben jól fizető, nagy presztízsű, viszont túl nagy megerőltetéssel nem járó, remek álláslehetőség adódik, így ők sem veszik félvállról az uniós voksolást, s mint az előbb volt róla szó, nem is esélytelenek. Emiatt

feltételezhetően nagyon (nem) kutyául éreznék magukat, ha végül nem szereznének mandátumot június 9-én.

Ám az is arra vall, hogy egyre komolyabban kell őket venni, hogy már ők is titkolóznak, mint a többi párt; sőt, ebben a vonatkozásban még pártabbak is náluk, hiszen gyakorlatilag minden politikai formációról tudjuk, ki lesz a listavezetőjük, ám a Kutyapárt még nem hajlandó közölni ezt a roppant fontos információt. Amikor rákérdeztünk erre, Terdik Roland, a párt kommunikációs vezetője – mert már ilyenük is van – azt írta, „Az EP-listánk elég jól néz ki, mondhatni, hogy egy jóvágású EP-lista, szépen megformáztuk Excel-táblázatban. Nevek sajnos még nincsenek benne, február elején várható, hogy megtöltjük velük a határozottan csinos táblázatot.”

A nagyra törő Kutyapárt azonban a településeken is szeretne villantani,

merész tervekkel vágnak neki az önkormányzati választásnak, nem véletlen, hogy intenzív felkészülési procedúrának vetették alá szóba jöhető embereiket. Ehhez képest a honlapjukon alig néhányan szerepelnek csupán (bár ez a lista a 2023. november 22-i állapotot tükrözi, azóta nem frissült, ami a naprakészségüket erősen megkérdőjelezi).