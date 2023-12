Megkapta börtönbehívóját Szabó Bálint főpolgármester-jelölt

Mint ismert, október végén Facebook-oldalán jelentette be Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselő, hogy ő is elindul jövőre Budapesten a főpolgármester-választáson. Most azonban kiderült, hogy jövő hétfőn be kell vonulnia a Csillagbörtönbe, hogy megkezdje a nyolcnapos börtönbüntetését.

A politikus szerint Magyarországon a miniszterelnökkel szemben már csak a főpolgármesteri tisztség vehető komolyan. Szabó szerint viszont a mostani városvezetés visszaélt ezzel a lehetőséggel. Szerinte az ellenzékieknek olyan vezetőre van szüksége, akivel ha kimennek az utcára, akkor „visszafoglalja velük Budától Pesten át, ha kell, Veszprémet és Zalaegerszeget is”.

Nem lesz szokatlan a börtönélet

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Szabó Bálintot a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt jogerősen másfél év – négy évre felfüggesztett – börtönbüntetéssel sújtotta.

A politikust most egy rövid pihenőre elküldték, hiszen december 11-én, azaz jövő hétfőn kell bevonulnia a Csillagbörtönbe, hogy megkezdje a nyolcnapos börtönbüntetését.

A szegedi politikus a közösségi oldalán megmutatta követőinek a börtönbehívóját, amelyben felszólították, hogy a Szegedi Fegyház és Börtönbe a személyes iratai mellett vigye magával gyógyszeres kezeléséről szóló dokumentumait, gyógyszereit és gyógyászati segédeszközeit, valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványait, illetve okleveleit is – írta meg az Index.

