Orbán nemzetközi befolyásának erősödésétől retteg a Bloomberg

Két magyar szerző írása jelent meg „Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk őket, Orbán stílusban” címmel kedden a Bloombergen. Az újságírók cikkükben arról írnak, hogy Orbán az „állítólagos külföldi befolyás” kiszorítására hivatkozva új jogszabályokkal igyekszik növelni az ellenfeleire nehezedő nyomást.

A cikkben azt is megemlítik, hogy Orbán befolyása folyamatosan nő nemzetközi szinten is, ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy Argentína frissen megválasztott elnöke, Javier Milei személyesen hívta meg decemberi beiktatására. Szerintük egyre kisebb az esély arra, hogy „megfékezzék Orbánt”, mivel a felszabadított EU-s források, valamint az „új generációs kiképzőhelyként” működő Matthias Corvinus Collegium is a miniszterelnök hatalmának megszilárdulását szolgálja.

„A magyar nemzeti identitásról és a kormány konzervatív nézeteinek népszerűsítéséről szóló kutatások biztosítják, hogy Orbán befolyása nem fog egyhamar elhalványulni”

– írják a cikk végén.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP