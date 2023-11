„Ez az írás nem a férfiak ostobaságáról szól, azt a témát az összes többi írásomban szoktam érinteni, kivéve, ha nem Szabó Tímeáról, Dobrev Kláráról, Vadai Ágnesről, esetleg Cseh Katalinról emlékezem meg éppen. Az emberi hülyeség végtelensége és abból is egy speciális eset feletti sopánkodás mindig aktuális sajnos.

Az alábbi szöveget egy felebarátom monodramatikus felszólamlása alapján jegyeztem le, az illetőt megviselte az élet aznap és élményszerű előadása lejegyzésért kiáltott. Íme:

Semmi kifogásom az ellen, hogy a nők is vezethetnek autót. Ha férfiak vezethetnek, akkor tulajdonképpen még a gorilláknak is méltánytalan megtiltani a közlekedés ezen módját. Szokták mondani, hogy az autók a férfiak számára vannak tervezve, biztonságilag is és ezért a nők számára veszélyesebbek baleset esetén. Nem tudom, így van-e, de azt tudom, hogy ha az autókat a női méretű vezetők biztonsága szempontjából terveznék meg, az mivel járna az átlagos és az annál nagyobb méretű férfiak szempontjából. (mellékszál)

Csak az biztos, hogy a férfiakért nem aggódna ebben az esetben senki. De ne forszírozzuk ezt a kérdést, mert az Európai Parlament meghallja és kipréseli az EU-ból, hogy ne lehessen férfibiztonságos autót forgalomba helyezni a jövő héttől, mert az sérti az egyenlőséget. Azt meg soha nem magyarázzuk meg nekik, hogy statisztikailag talán a férfiak némileg több kilométert vezetnek le, mint a nők. (tényellenőrzés?)

Szóval a gondolatsor úgy kezdődött, hogy kénytelen voltam reggel a csúcsforgalom előtt pár perccel beautózni a városba. A sor jó ütemben, a megengedett ütemben haladt még a lakott területen kívül a külső sávban és minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a felbukkanó lassújárművet, amelyet felevett a fene a főútra ilyenkor, lendületesen megelőzzük még az emelkedő előtt. (biciklisáv?)”

Nyitókép: Pixabay