Olasz lap: Orbán Viktor tehetséges

Orbán Viktor egy tízmilliónál is kisebb lakosságú ország vezetőjeként óriási vihart tud kavarni az Európai Unióban. Az amerikai politikában is figyelmet kelt, ahol a Republikánus Pártban talált támogatókra, hiszen még Donald Trump is elismerte Orbán bátorságát és vezetői képességeit – írta meg a Il Foglio.

Il Foglio: Orbán elképesztő vihart képes kavarni

Az olasz lap ugyanakko figyelmeztet:

Orbán Viktor elképesztő vihart képes kavarni az Európai Unióban annak ellenére, hogy Magyarország lélekszámában jóval kisebb, mint például az olasz Lombardia régió.

Mint a lap emlékeztet: magyar miniszterelnököt ráadásul már különböző republikánus politikusok, valamint jelentős ismertségű közéleti szereplők is felkeresték már, köztük Tucker Carlson, a Fox News korábbi újságírója is, hogy interjút készítsen vele.

A cikk szerint továbbá Orbán Viktor és Donald Trump között kölcsönös tisztelet és a csodálat, és a lap szerint ennek is köszönhető, hogy a közelmúltban Trump az egyik nagygyűlésén Orbán Viktort a világ egyik legalkalmasabb vezetőjeként jellemezte.

Az Il Foglio szerint Orbán bármennyire is elszigeteltnek tűnik, élvezi a helyzetet, amit Brüsszelben vétójogával teremtett, és nem fél a rendbontástól sem. A lap szerint a világ figyel Orbánra, és a vezetők között talán ő a legnagyobb vitakeltő – egy olyan politikus, akit senki sem tud figyelmen kívül hagyni.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala